Deutsches Sprachpaket (German Language Pack) für Aliens vs. Predator 2 und Primal Hunt

This is a language pack that will convert all English in AvP2 and Primal Hunt into German. This includes audio dialogue, subtitles, loading screens and hud elements from the official German version of the games. As a bonus, all of Primal Hunt's audio is packed into the AvP2 versions in case they are used on a custom map. This language pack is intended to be run with an English installation of AvP2 and Primal Hunt.

As a bonus, this German language pack will remove the "low violence" censor (removal of blood) that was in the original German version of the game.