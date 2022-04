Pack de Langue Française (French Language Pack) pour Aliens vs Predator 2 et Primal Hunt

Il s'agit d'un pack de langue qui convertira tout l'anglais d'AvP2 et de Primal Hunt en français. Cela inclut les dialogues audio, les sous-titres, les écrans de chargement et les éléments hud de la version française officielle des jeux. En prime, tout l'audio de Primal Hunt est intégré aux versions AvP2 au cas où ils seraient utilisés sur une carte personnalisée. Ce module linguistique est destiné à être exécuté avec une installation en anglais d'AvP2 et de Primal Hunt.





This is a language pack that will convert all English in AvP2 and Primal Hunt into French. This includes audio dialogue, subtitles, loading screens and hud elements from the official French version of the games. As a bonus, all of Primal Hunt's audio is packed into the AvP2 versions in case they are used on a custom map. This language pack is intended to be run with an English installation of AvP2 and Primal Hunt.