Paquete de Idioma Español (Spanish Language Pack) para Aliens vs Predator 2 y Primal Hunt

Este es un paquete de idioma que convertirá todo el inglés en AvP2 y Primal Hunt al español. Esto incluye diálogos de audio, subtítulos, pantallas de carga y elementos de hud de la versión oficial en español de los juegos. Como beneficio adicional, todo el audio de Primal Hunt está empaquetado en las versiones AvP2 en caso de que se usen en un mapa personalizado. Este paquete de idioma está diseñado para ejecutarse con una instalación en inglés de AvP2 y Primal Hunt.





This is a language pack that will convert all English in AvP2 and Primal Hunt into Spanish. This includes audio dialogue, subtitles, loading screens and hud elements from the official Spanish version of the games. As a bonus, all of Primal Hunt's audio is packed into the AvP2 versions in case they are used on a custom map. This language pack is intended to be run with an English installation of AvP2 and Primal Hunt.