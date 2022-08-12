Воскресенье, 4 Сентябрь 2011, 18:48
Теги
JUMPER, mod
Описание
Первая русская модификация! Главным героем выступает Jumper - человек, который приобрёл сверхъестественные способности: прыжки вертикально вверх на высоту свыше 16 этажей, огромная сила, а также фантастическая скорость передвижения.
Подробности
Тема: JUMPER AND THE CITY
Жанр: Русский ответ Prototype (Crysis + Prototype + Mirror's Edge)
Язык: Английский
Разработчик: GamesForLiberty
Начало разработки мода: 12 марта 2008
Окончание разработки мода: 30 декабря 2009
Мультиплеер: чуть позже
Дата выхода: 31 декабря 2009
MODDB.COM: JUMPER AND THE CITY mod for Crysis - Mod DB
Главным героем выступает Jumper - человек, который приобрёл сверхъестественные способности: прыжки вертикально вверх на высоту свыше 16 этажей, огромная сила, с помощью которой игрок может запулить машинами и прочими предметами во врагов, а также фантастическая скорость передвижения. Плюс ко всему есть большой город, в котором найдётся где применить свои способности, и в котором будет развиваться сюжет модификации. Это первая отечественная модификация Crysis которая раскрывает абсолютно новый жанр.
Особенностями моего мода являются:
- ПОЛНАЯ свобода перемещения по городу: прыжки по небоскрёбам, адреналиновый бег по крышам.
- Уникальная возможность бегать по стенам домов!!!
- Возможность использования окружения в качестве своего оружия.
- Использование Акселераторов (элемент игры: место пространства, сильно ускоряющее и отправляющее игрока в свободный полёт) для мгновенного перемещения из одной части города в другую.
- Нанокостюм, защищающий теперь не только от натиска солдат противника, но и от падения с большой высоты.
- Гравитационная пушка
- Новый графический интерфейс
- Новые режимы костюма: замедление времени, вид от третьего лица и Адреналиновый режим.
- Бои на земле, под землёй, и в воздухе. Город блокирован войсками США. Для них Вы - враг номер один!
- многие другие большие и малые особенности
Установка:
Внимание! Мод необходимо ставить на оригинальный Crysis с патчем 1.2 и выше!
После запуска установщика просто укажите путь к дирректории игры! (например: C:\Games\Crysis). Запускать мод ярлыком на рабочем столе, или .bat файлом из папки Mods\Jumper или непосредственно из игры.
Известные проблемы:
- Резкое падение производительности на Windows 7. Характерно для большинства модов Crysis.
- Владельцам 64-битных ОС специально создан ярлык на рабочем столе, запускающий мод в режиме 32-бит. Если у вас возникают проблемы с графикой, убедитесь что ваша система удовлетворяет системным требованиям и в противном случае установите настройки графики на минимум.
- В игре только 1 тип гранат. При попытке поменять тип гранат игра вылетает. Лучше всего вообще уберите эту кнопку в настройках управления чтобы лишний раз случайно не вылететь. После загрузки сохранения курсор невозможно убрать с экрана.
- Если хоть что-то из вышеописанных функций не работает, установите Visual Studio 2005 RedistributableAlex626 загрузил следующие скриншоты
Скачать файл
Installs_Jumper_Mod_City.exe
100 MB (348 Загрузок)application/octet-stream
Version: 1.0.0
Released: 12th August 2022 4:03pm
Примите пожалуйста мой файл