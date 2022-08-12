Воскресенье, 4 Сентябрь 2011, 18:48

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JUMPER, mod





Описание

Первая русская модификация! Главным героем выступает Jumper - человек, который приобрёл сверхъестественные способности: прыжки вертикально вверх на высоту свыше 16 этажей, огромная сила, а также фантастическая скорость передвижения.





Подробности





Тема: JUMPER AND THE CITY

Жанр: Русский ответ Prototype (Crysis + Prototype + Mirror's Edge)

Язык: Английский

Разработчик: GamesForLiberty

Начало разработки мода: 12 марта 2008

Окончание разработки мода: 30 декабря 2009

Мультиплеер: чуть позже

Дата выхода: 31 декабря 2009

MODDB.COM: JUMPER AND THE CITY mod for Crysis - Mod DB





Главным героем выступает Jumper - человек, который приобрёл сверхъестественные способности: прыжки вертикально вверх на высоту свыше 16 этажей, огромная сила, с помощью которой игрок может запулить машинами и прочими предметами во врагов, а также фантастическая скорость передвижения. Плюс ко всему есть большой город, в котором найдётся где применить свои способности, и в котором будет развиваться сюжет модификации. Это первая отечественная модификация Crysis которая раскрывает абсолютно новый жанр.





Особенностями моего мода являются:





- ПОЛНАЯ свобода перемещения по городу: прыжки по небоскрёбам, адреналиновый бег по крышам.

- Уникальная возможность бегать по стенам домов!!!

- Возможность использования окружения в качестве своего оружия.

- Использование Акселераторов (элемент игры: место пространства, сильно ускоряющее и отправляющее игрока в свободный полёт) для мгновенного перемещения из одной части города в другую.

- Нанокостюм, защищающий теперь не только от натиска солдат противника, но и от падения с большой высоты.

- Гравитационная пушка

- Новый графический интерфейс

- Новые режимы костюма: замедление времени, вид от третьего лица и Адреналиновый режим.

- Бои на земле, под землёй, и в воздухе. Город блокирован войсками США. Для них Вы - враг номер один!

- многие другие большие и малые особенности









Установка:





Внимание! Мод необходимо ставить на оригинальный Crysis с патчем 1.2 и выше!

После запуска установщика просто укажите путь к дирректории игры! (например: C:\Games\Crysis). Запускать мод ярлыком на рабочем столе, или .bat файлом из папки Mods\Jumper или непосредственно из игры.





Известные проблемы:









- Резкое падение производительности на Windows 7. Характерно для большинства модов Crysis.

- Владельцам 64-битных ОС специально создан ярлык на рабочем столе, запускающий мод в режиме 32-бит. Если у вас возникают проблемы с графикой, убедитесь что ваша система удовлетворяет системным требованиям и в противном случае установите настройки графики на минимум.

- В игре только 1 тип гранат. При попытке поменять тип гранат игра вылетает. Лучше всего вообще уберите эту кнопку в настройках управления чтобы лишний раз случайно не вылететь. После загрузки сохранения курсор невозможно убрать с экрана.

- Если хоть что-то из вышеописанных функций не работает, установите Visual Studio 2005 RedistributableAlex626 загрузил следующие скриншоты











































Скачать файл

Installs_Jumper_Mod_City.exe 100 MB (348 Загрузок) application/octet-stream



