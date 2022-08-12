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JUMPER AND THE CITY

Воскресенье, 4 Сентябрь 2011, 18:48 ТегиJUMPER, mod ОписаниеПервая русская модификация! Главным героем выступает Jumper - чел...

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Воскресенье, 4 Сентябрь 2011, 18:48

 Теги

JUMPER, mod


 Описание

Первая русская модификация! Главным героем выступает Jumper - человек, который приобрёл сверхъестественные способности: прыжки вертикально вверх на высоту свыше 16 этажей, огромная сила, а также фантастическая скорость передвижения.


 Подробности


Тема: JUMPER AND THE CITY

Жанр: Русский ответ Prototype (Crysis + Prototype + Mirror's Edge)

Язык: Английский

Разработчик: GamesForLiberty

Начало разработки мода: 12 марта 2008

Окончание разработки мода: 30 декабря 2009

Мультиплеер: чуть позже

Дата выхода: 31 декабря 2009

MODDB.COM: JUMPER AND THE CITY mod for Crysis - Mod DB


Главным героем выступает Jumper - человек, который приобрёл сверхъестественные способности: прыжки вертикально вверх на высоту свыше 16 этажей, огромная сила, с помощью которой игрок может запулить машинами и прочими предметами во врагов, а также фантастическая скорость передвижения. Плюс ко всему есть большой город, в котором найдётся где применить свои способности, и в котором будет развиваться сюжет модификации. Это первая отечественная модификация Crysis которая раскрывает абсолютно новый жанр.


Особенностями моего мода являются:


- ПОЛНАЯ свобода перемещения по городу: прыжки по небоскрёбам, адреналиновый бег по крышам.

- Уникальная возможность бегать по стенам домов!!!

- Возможность использования окружения в качестве своего оружия.

- Использование Акселераторов (элемент игры: место пространства, сильно ускоряющее и отправляющее игрока в свободный полёт) для мгновенного перемещения из одной части города в другую.

- Нанокостюм, защищающий теперь не только от натиска солдат противника, но и от падения с большой высоты.

- Гравитационная пушка

- Новый графический интерфейс

- Новые режимы костюма: замедление времени, вид от третьего лица и Адреналиновый режим.

- Бои на земле, под землёй, и в воздухе. Город блокирован войсками США. Для них Вы - враг номер один!

- многие другие большие и малые особенности



Установка:


Внимание! Мод необходимо ставить на оригинальный Crysis с патчем 1.2 и выше!

После запуска установщика просто укажите путь к дирректории игры! (например: C:\Games\Crysis). Запускать мод ярлыком на рабочем столе, или .bat файлом из папки Mods\Jumper или непосредственно из игры.


Известные проблемы:



- Резкое падение производительности на Windows 7. Характерно для большинства модов Crysis.

- Владельцам 64-битных ОС специально создан ярлык на рабочем столе, запускающий мод в режиме 32-бит. Если у вас возникают проблемы с графикой, убедитесь что ваша система удовлетворяет системным требованиям и в противном случае установите настройки графики на минимум.

- В игре только 1 тип гранат. При попытке поменять тип гранат игра вылетает. Лучше всего вообще уберите эту кнопку в настройках управления чтобы лишний раз случайно не вылететь. После загрузки сохранения курсор невозможно убрать с экрана.

- Если хоть что-то из вышеописанных функций не работает, установите Visual Studio 2005 RedistributableAlex626 загрузил следующие скриншоты








  • ScreenShot0097.jpg
  • ScreenShot0100.jpg
  • ScreenShot0111.jpg
  • ScreenShot0091.jpg
  • ScreenShot0106.jpg


 Скачать файл

  •  Installs_Jumper_Mod_City.exe

    100 MB (348 Загрузок)

    application/octet-stream


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Download '211434-170487-Installs_Jumper_Mod_City.exe' (95.37MB)

About This Version (1.0.0)

Version: 1.0.0

Released: 12th August 2022 4:03pm

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Примите пожалуйста мой файл

Александр Боровский


88 XP

Registered 13th July 2019

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