[Adventure|1.16.5|中文] Six Paths of Reincarnation

A map that combines [Parkour] and [Decryption]



Work that took 9 days (actually I wanted to do it a long time ago, but the computer is broken)



A total of six levels: [Forest Adventure][Puppet のHelp][Soar into the sky][Mobile Space][MasterのQuest][Charge]



Corresponding categories: [Water Cube][Parkour&Decryption][Elytra Flying][Maze&Parkour][Decryption][Parkour]



And I am sorry, this is a Chinese map/No English translation!

———————————

如果你認識漢字,請看:

你好,這裡是作者!

感謝閱讀本貼,請看下去!

本地图使用[简体中文]制作,请谅解!

————————————